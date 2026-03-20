Problemy w Skrze Bełchatów! Filar zespołu kontuzjowany

El Graoui był jednym z bohaterów lutowego meczu Skry z Asseco Resovią Rzeszów. Warto wspomnieć, że Bełchatowianie wygrali z zespołem z Podkarpacia po aż 1464 dniach przerwy. 31-latek zdobył w tym starciu aż 26 punktów - 20 atakiem, cztery blokiem i dwa zagrywką. Został również wybrany MVP.

Dwa dni po tym wielkim zwycięstwie w mediach społecznościowych Skry ogłoszono, że Marokańczyk pozostanie zawodnikiem klubu w sezonie 2026/2027.

Teraz jednak przed 31-latkiem trudniejszy czas. Podczas ostatniego meczu ligowego, w którym Skra mierzyła się z Barkomem Każany Lwów, przyjmujący doznał urazu. Teraz w mediach społecznościowych przekazano więcej informacji na ten temat.

"Dla Zouheira El Graoui jest to pierwsze skręcenie kostki w karierze. Badania, którym został poddany przyjmujący, wykazały, że uraz nie jest poważny. W trosce o zdrowie zawodnika sztab medyczny PGE GiEK Skry Bełchatów zaplanował jeszcze kolejne badania Marokańczyka na początku przyszłego tygodnia" - poinformowano.

El Graoui przeniósł się do Bełchatowa z PSG Stali Nysa, w której grał przez cztery sezony. Wcześniej bronił barw zagranicznych zespołów.

22 marca PGE GiEK Skra Bełchatów na własnym parkiecie zmierzy się z Cuprum Stilon Gorzów.

KP, Polsat Sport