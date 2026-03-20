Przeżyjmy to jeszcze raz! Najładniejsze gole polskich klubów w LK (WIDEO)

Choć Legia Warszawa jako jedyna polska drużyna pożegnała się z Ligą Konferencji UEFA już po fazie ligowej, to aż dwa z pięciu trafień w prezentowanej kompilacji są dziełem reprezentanta tego klubu. Mowa o Rafale Augustyniaku, który popisał się dwoma pięknymi uderzeniami w wygranym przez stołeczną ekipę starciu z Szachtarem Donieck (2:1).

Największą skutecznością na europejskich boiskach wykazał się w tym sezonie Lech Poznań. "Kolejorz" w dziesięciu spotkaniach aż 18 razy znajdował drogę do bramki rywali. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Raków Częstochowa. Zespół spod Jasnej Góry rozegrał o dwa mecze mniej od podopiecznych Nielsa Frederiksena, a na swoim koncie zapisał 11 goli. Kolejne pozycje przypadły Jagiellonii Białystok (dziewięć trafień) oraz wspomnianej wcześniej Legii (osiem bramek).

Ostatecznie przygoda polskich klubów z Ligą Konferencji UEFA w tym sezonie dobiegła końca w już czwartkowy wieczór. Najdalej z nich dotarły Raków i Lech, które zakończyły zmagania na etapie 1/8 finału. Jagiellonia pożegnała się z turniejem jeden etap wcześniej (1/16 finału), natomiast ekipa z Warszawy nie zdołała przebrnąć fazy ligowej.