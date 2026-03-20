Przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej Tauron Ligi sytuacja Pałacu Bydgoszcz jest niezwykle klarowna. Zespół ten musi wygrać piątkowe spotkanie, aby wskoczyć do pierwszej "ósemki", dającej przepustkę do fazy play-off. Podopieczne Dominika Żukowskiego zgromadziły do tej pory dokładnie tyle samo punktów, co ósma w tabeli MOYA Radomka Radom.

Z kolei siatkarki z Nowego Dworu są już pewne spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, dlatego nadchodzące starcie będzie ich pożegnaniem z Tauron Ligą. W minionych 21 kolejkach zdołały one odnieść zaledwie jedno zwycięstwo, a przy tym przegrały aż 20 meczów.

W poprzednim starciu pomiędzy tymi zespołami górą była ekipa z Bydgoszczy, która pokonała rywalki 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport