Łodzianki są niepokonane na ligowych parkietach od stycznia. Od tamtego czasu zanotowały serię siedmiu zwycięstw z rzędu. Przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej Tauron Ligi plasują się one na drugim miejscu i mają pewność, że utrzymają tę lokatę niezależnie od wyniku piątkowego meczu. Tracą bowiem pięć punktów do liderującego KS DevelopResu Rzeszów, a jednocześnie mają cztery "oczka" przewagi nad trzecim UNI Opole, które swój ostatnie starcie ma już za sobą.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzyń siatkarek. Pary półfinałowe. Kto zagra w Final Four?

Na zwieńczenie tej części sezonu rywalkami siatkarek z Łodzi będą zawodniczki BKS-u Bostik ZGO Bielsko-Biała, sklasyfikowane obecnie na czwartej pozycji. Bielszczanki również nie zmienią już swojego położenia w ligowym zestawieniu, co wynika z bezpiecznych różnic punktowych oddzielających je od sąsiadujących z nimi drużyn.

Warto przypomnieć, że w poprzednim starciu pomiędzy tymi zespołami lepsze okazały się Budowlane, które wygrały 3:0.

Początek o godzinie 17:30.

