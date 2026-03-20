Tauron Liga siatkarek: Pary ćwierćfinałowe. Kto zagra w play-off?

Robert MurawskiSiatkówka

Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Tauron Ligi. Już we wtorek 24 marca rozpocznie się faza play-off, w której osiem czołowych drużyn fazy zasadniczej powalczy o mistrzostwo Polski.

fot. PAP/Darek Delmanowicz
DevelopRes Rzeszów broni tytułu mistrza Polski w siatkówce kobiet. Ekstraklasa siatkarek - ćwierćfinały. Kto zagra w play-off. Pary 1/4 finału.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrały dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym" - łącznie 22 kolejki spotkań.

 

Zobacz także: Liga Mistrzyń siatkarek. Pary półfinałowe. Kto zagra w Final Four?

 

Osiem czołowych ekip wywalczyło awans do play-off. W ćwierćfinałach stworzyły one pary na podstawie miejsc, które uzyskały w tabeli fazy zasadniczej - 1-8, 2-7, 3-6 oraz 4-5. W ćwierćfinałach i półfinałach play-off rywalizacja toczyć się będzie do dwóch wygranych meczów. Mecze o medale będą rozgrywane do trzech wygranych spotkań.

 

Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów, który w ubiegłorocznym finale pokonał ŁKS Commercecon Łódź. Rzeszowianki zajęły również pierwsze miejsce w tabeli fazy zasadniczej obecnego sezonu.

 

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

 

Pary ćwierćfinałowe Tauron Ligi 2026:

 

KS DevelopRes Rzeszów (1) – Metalkas Pałac Bydgoszcz (8)
PGE Budowlani Łódź (2) – Lotto Chemik Police (7)
UNI Opole (3) – ITA Tools Stal Mielec (6)
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (4) – ŁKS Commercecon Łódź (5).

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maksymilian Granieczny: Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tyle to trwało
