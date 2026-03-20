Tauron Liga siatkarek: Pary ćwierćfinałowe. Kto zagra w play-off?

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrały dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym" - łącznie 22 kolejki spotkań.

Zobacz także: Liga Mistrzyń siatkarek. Pary półfinałowe. Kto zagra w Final Four?

Osiem czołowych ekip wywalczyło awans do play-off. W ćwierćfinałach stworzyły one pary na podstawie miejsc, które uzyskały w tabeli fazy zasadniczej - 1-8, 2-7, 3-6 oraz 4-5. W ćwierćfinałach i półfinałach play-off rywalizacja toczyć się będzie do dwóch wygranych meczów. Mecze o medale będą rozgrywane do trzech wygranych spotkań.

Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów, który w ubiegłorocznym finale pokonał ŁKS Commercecon Łódź. Rzeszowianki zajęły również pierwsze miejsce w tabeli fazy zasadniczej obecnego sezonu.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Pary ćwierćfinałowe Tauron Ligi 2026:

KS DevelopRes Rzeszów (1) – Metalkas Pałac Bydgoszcz (8)

PGE Budowlani Łódź (2) – Lotto Chemik Police (7)

UNI Opole (3) – ITA Tools Stal Mielec (6)

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (4) – ŁKS Commercecon Łódź (5).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI