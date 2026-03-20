Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 22. kolejki (WIDEO)

Pierwsze spotkanie dwudziestej drugiej kolejki rozegrano już 9 marca. Lotto Chemik Police przegrał z ITA Tools Stalą Mielec 1:3. Do tej serii spotkań wrócono po dziesięciu dniach, gdy UNI Opole pokonało Moya Radomkę Radom 3:1; siatkarki z Radomia wygrywając za trzy punkty mogły sobie zapewnić awans do play-off, ale nie zdołały wykorzystać tej szansy. W konfrontacji zespołów z czołówki tabeli PGE Budowlani Łódź pewnie pokonali BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrały dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczyło awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 22. kolejki Tauron Ligi:

2026-03-09: Lotto Chemik Police – ITA Tools Stal Mielec 1:3 (25:20, 19:25, 23:25, 22:25)

2026-03-19: UNI Opole – Moya Radomka Radom 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:20)

2026-03-20: PGE Budowlani Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

2026-03-20: Metalkas Pałac Bydgoszcz – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki

2026-03-21: #VolleyWrocław – Sokół Hagric Mogilno (sobota, godzina 12.30)

2026-03-21: DevelopRes Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź (sobota, godzina 12.30).

