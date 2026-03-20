To już dziś! Wiemy, o której godzinie Jan Urban ogłosi powołania
W piątek trener reprezentacji Polski Jan Urban ogłosi listę piłkarzy powołanych na baraże o awans do mistrzostw świata. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. O której godzinie będą powołania? Sprawdź poniżej.
W kadrze powinien znaleźć się robiący furorę w lidze portugalskiej w barwach FC Porto 17-letni Oskar Pietuszewski, który do tej pory występował w reprezentacji młodzieżowej. Po dłuższej przerwie wróci Jakub Moder, który ostatnio regularnie gra w Feyenoordzie Rotterdam.
ZOBACZ TAKŻE: Pilne wieści od UEFA po meczach polskich drużyn. Oto co teraz się stanie
Wśród powołanych będzie Nicola Zalewski z Atalanty Bergamo, który jednak ze względu na żółte kartki nie zagra przeciw Albanii.
- To duże osłabienie, bo Nicola potrafi zrobić różnicę akcją indywidualną, dryblingiem - przyznał Urban w czwartek na antenie RMF24.
Zabraknie natomiast na pewno podstawowego do tej pory bramkarza Łukasza Skorupskiego. Zawodnik włoskiej Bolonii doznał kontuzji w ostatnim spotkaniu ligowym i jego przerwa w grze potrwa około półtora miesiąca.
Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek i ten dzień jest przeznaczony głównie na zbiórkę oraz zajęcia wyrównawcze. Treningi do meczu z Albanią odbywać się będą w Warszawie lub okolicach. Natomiast dalsza część zależna jest od tego, z kim biało-czerwoni rozegrają drugi marcowy mecz.
Spotkanie z Albańczykami rozegrane zostanie na PGE Narodowym w czwartek o godz. 20.45. Jeżeli ekipa Jana Urbana zwycięży, to pięć dni później zmierzy się w finale baraży na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast pokonani w półfinałach 31 marca zagrają towarzysko.
Ukraina, jako drużyna losowana z najwyższego koszyka w barażach, będzie gospodarzem potyczki ze Szwecją. Z powodu toczącej się na jej terenie wojny nie może tam grać, więc wybrała na domowy obiekt w marcowych meczach stadion Levante w Walencji. Jeżeli Szwecja pokona Ukrainę, miejscem finału barażowego z Polską lub Albanią będzie Sztokholm (Solna).
Polacy, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą walczyć w barażach. Dwa wcześniejsze podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem.
W mistrzostwach świata po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Zwycięzca "polskiej" ścieżki barażowej trafi do grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.
Baraże o MŚ 2026. Kiedy powołania?
Zgodnie z komunikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, powołania zostaną ogłoszone w piątek 20 marca o godzinie 16:00. Kiedy tylko lista nazwisk będzie znana, natychmiast poinformujemy o tym w naszym serwisie.