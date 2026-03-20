Tragiczna wiadomość dla kibiców. Nie żyje piłkarz z woj. łódzkiego

Michał Felczerek na co dzień grał amatorsko w piłkę nożną w klubach z województwa łódzkiego. W ostatnim czasie związany był z KS Rębieskie. Zespół ten rywalizował na poziomie lokalnej klasy B w grupie siódmej. Wcześniej grał także m.in. w LUKS Bałucz, LKS Paprotnia oraz Olimpii Zduńska Wola-Karsznice.

Lokalni kibice mogą dobrze kojarzyć jego brata Dawida Felczerka, który w swojej karierze reprezentował m.in. Wartę Sieradz. Choć nie zrobił wielkiej kariery, to jednak był doskonale znany w lokalnym środowisku związanym z piłką nożną. Grał nie tylko w niższych ligach na pełnowymiarowych boiskach, ale też w turniejach szóstek czy ligach halowych.

Nagła śmierć 40-letniego piłkarza



Informacja o nagłej śmierci Michała Felczerka obiegła media społecznościowe oraz lokalne serwisy internetowe w niedzielę 15 marca. Niestety szybko potwierdzono, że to prawda. Piłkarz zmarł w wieku 40. lat. Odszedł nagle i na ten moment nie podano oficjalnie przyczyny śmierci.

KS Rębieskie żegna swojego piłkarza



Lokalna społeczność związana z piłką nożną w Zduńskiej Woli i okolicach nie kryje smutku. Klub KS Rębieskie pożegnał Michała Felczerka za pośrednictwem mediów społecznościowych. We wpisie potwierdzono, że Michał dołączył do zespołu niedawno, jednak szybko zyskał sympatię kolegów z boiska.

Sytuacja KS Rębieskie w ligowej tabeli



KS Rębieskie po rundzie jesiennej grupy siódmej łódzkiej B klasy zajmuje ósme miejsce w tabeli ligowej, mając na koncie 14 punktów. Do gry drużyna powróci już w weekend 28-29 marca, gdy zmierzy się na wyjeździe z ostatnim w tabeli LZS Chrząstawa.

Polsat Sport