Trefl pokonany! Pewne zwycięstwo MKS-u

Przyjezdni na początku rewelacyjnie trafiali z dystansu - po kolejnej trójce Dale’a Bonnera mieli dziewięć punktów przewagi. Po chwili swoją akcję dołożył jeszcze Ron Curry. Później ta różnica wzrosła maksymalnie do 16 punktów dzięki kolejnemu zagraniu Bonnera. Straty powoli odrabiali Ray Cowels, Kasper Suurorg i Szymon Zapała. Po kolejnej akcji Estończyka Sopocianie zbliżyli się na trzy punkty. Ostatecznie po trafieniu Luthera Muhammada po 10 minutach było 20:27.

W drugiej kwarcie MKS znowu uciekał na 16 punktów - głównie dzięki Curry’emu, Bonnerowi i Muhammedowi. Gospodarze znowu nie potrafili dotrzymać kroku rywalom w ofensywie. Dopiero później przyjezdni zatrzymali się w ataku, a po rzutach wolnych Suurorga i Zapały pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 35:48.

Ron Curry i Dale Bonner zaraz po przerwie dawali 18 punktów przewagi ekipie trenera Artura Gronka. Mindaugas Kacinas i Szymon Zapała znowu starali się nawiązać rywalizację. Sopocianie ciągle nie odrabiali realnie strat, mimo że po zagraniu Kaspra Suurorga zbliżyli się na 10 punktów. Po 30 minutach było 53:63.

Luther Muhammad i Ron Curry w czwartej kwarcie znowu trafiali trójki, a różnica wzrastała ponownie do 17 punktów. Po chwili kolejne takie dwa rzuty oddał też Dale Bonner. Tego już ekipa trenera Mikko Larkasa nie była w stanie odrobić. Ostatecznie MKS zwyciężył pewnie - 100:77.

Najlepszym zawodnikiem gości był Luther Muhammad z 27 punktami, 4 zbiórkami i 4 asystami. Kasper Suurorg zdobył dla gospodarzy 18 punktów i 3 asysty.

Energa Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza 77:100 (20:27, 15:21, 18:15, 24:37)

Punkty:

Energa Trefl Sopot: Kasper Suurorg 18, Kenneth Goins 11, Mindaugas Kacinas 9, Szymon Zapała 9, Mikołaj Witliński 8, Paul Scruggs 7, Raymond Cowels 6, Dylan Addae-Wusu 4, Franciszek Chac 3, Szymon Kiejzik 2, Szymon Nowicki 0.

MKS Dąbrowa Górnicza: Dale Bonner 26, Luther Muhammad 24, Roland Curry 13, Adrian Bogucki 10, E.J. Montgomery 8, Martin Peterka 7, Jakub Musiał 6, Jakub Wojdała 3, Justin Gray 2, Marcin Piechowicz 1, Aleksander Załucki 0, Nikodem Woźny 0.

PLK.pl