Trener Lecha ocenił mecz z Szachtarem. "Byliśmy zespołem lepszym"
Piłkarze Lecha wygrali w Krakowie z Szachtarem Donieck 2:1, ale awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji wywalczył ukraiński zespół, który w pierwszym meczu w Poznaniu zwyciężył 3:1. - W rewanżu byliśmy zespołem lepszym - ocenił duński trener mistrza Polski Niels Frederiksen.
Niels Frederiksen: Jesteśmy rozczarowani, bo byliśmy bardzo blisko awansu
Według szkoleniowca "Kolejorza" jego zespół rozegrał w czwartek bardzo dobre spotkanie.
- Byliśmy zespołem lepszym, mogliśmy wygrać wyżej niż 2:1 i odwrócić losy rywalizacji. Szachtar zdobył bardzo szczęśliwą bramkę, tam były dwa rykoszety. My mieliśmy wiele okazji bramkowych. Jesteśmy rozczarowani, że nie awansowaliśmy, ale przyczyną tego nie jest to spotkanie, lecz poprzedni mecz w Poznaniu, gdzie lepszy był Szachtar. Tu my byliśmy lepsi - nie miał wątpliwości Frederiksen.
Jak przyznał, nie zmieniłby nic w strategii na to spotkanie.
- Mieliśmy bardzo dobry plan, taktycznie rozegraliśmy znakomity mecz. Wprowadziłem kilku nowych zawodników, aby dogonić wynik. Nie udało się - wspomniał.
Duńczyk wyjawił, że po meczu w szatni było wiele emocji.
- Ja też jestem rozczarowany, ale musimy spojrzeć szerzej i nie skupiać się tylko na wyniku, lecz na jakości, jaką pokazaliśmy. Zasłużyliśmy na awans, ale z powodu wyniku pierwszego spotkania odpadliśmy. Byliśmy jednak bardzo blisko - podkreślił trener, który ocenił, że zakończona pucharowa kampania Lechia była udana.
- W skali od 1 do 10 dał bym "siódemkę" - podsumował opiekun poznańskiej drużyny.