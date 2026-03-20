Trener reprezentacji siatkarek ogłosił skład na nowy sezon! Kto znalazł się w kadrze?

Trener reprezentacji Słowenii siatkarek Alessandro Orefice opublikował listę 21 siatkarek na tegoroczny sezon reprezentacyjny. Słowenia w pierwszej fazie sezonu będzie rywalizowała w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Na przełomie sierpnia i września wystąpią w mistrzostwach Europy. W grupie A w Stambule będą rywalizowały z reprezentacjami Polski, Turcji, Łotwy, Niemiec oraz Węgier.

Lista powołanych obejmuje prawie wszystkie czołowe siatkarki tego kraju. Wśród wielkich nieobecnych znalazły się jedynie Mirta Velikonja Grbac, która zrezygnowała z przyczyn osobistych, a także Katja Banko, która nie gra w obecnym sezonie. W drużynie znalazły się debiutantki Iza Koren i Zoja Donko, natomiast Ziva Labinjan była już powołana do kadry, ale jeszcze nie zagrała w oficjalnym meczu.

W składzie znalazła się Sasa Planinsec - środkowa klubu PGE Grot Budowlani Łódź. Są również trzy zawodniczki z włoskich klubów - Fatoumatta Sillah (Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano), Mija Siftar (Wash4Green Monviso Volley) i Masa Pucelj (Honda Cuneo Granda Volley).

– Wszystkie zawodniczki z listy są dostępne i gotowe do pracy. Dziewięć z nich gra w czołowych klubach na całym świecie, a dodatkowo do reprezentacji powołałem kilka młodych siatkarek, które w swoich klubach prezentują dobrą formę i które chcę po raz pierwszy zobaczyć w akcji. Wszyscy jesteśmy zmotywowani do pracy i nie możemy się doczekać powrotu. Celem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników oraz godne reprezentowanie naszego kraju i noszenie słoweńskiej koszulki – powiedział trener Orefice.

Kadra reprezentacji Słowenii siatkarek na sezon 2026:

rozgrywające: Eva Pavlović Mori (Zarechie Odintsovo), Zana Ivana Haluzan Sagadin (OK OTP banka Branik), Ziva Labinjan (OK Ankaran)

przyjmujące: Lorena Lorber Fijok (Dresdner SC), Fatoumatta Sillah (Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano), Mija Siftar (Wash4Green Monviso Volley), Masa Pucelj (Honda Cuneo Granda Volley), Zana Godec (OK Gorica), Iza Koren (OK Koper), Zoja Donko (Braslovce)

atakujące: Eva Zatković (Liaoning Donggang Strawberry Alliance), Polona Frelih (OK Gorica), Tani Jurić (OK Ankaran)

środkowe: Sasa Planinsec (PGE Grot Budowlani Łódź), Nika Milosić (Levallois Paris Saint-Cloud), Klara Milosić (OK OTP banka Branik), Ajda Gornjec Hodnik (OK Gorica), Tia Koren (OK Koper)

libero: Anja Mazej (CSO Voluntari), Emi Jurić (OK Ankaran), Tara Filipić (OK Gorica).

Trener: Alessandro Orefice.

Polsat Sport, odbojka.si