Trzeci klub w obecnym sezonie! Polska siatkarka znów zmieniła barwy

Weronika Szlagowska (rocznik 2001) pochodzi z Tczewa. Jej pierwszym klubem był UKS Libero Starogard Gdański, siatkarka jest absolwentką SMS PZPS w Szczyrku. Przez trzy lata reprezentowała w rozgrywkach młodzieżowych KS Pałac Bydgoszcz. W czerwcu 2020 roku podpisała kontrakt z drużyną BKS Bielsko-Biała, w którym grała przez dwa sezony. W latach 2022-24 grała w drużynie Developres Rzeszów.

W 2024 roku Szlagowska trafiła do Moya Radomki Radom, grała tam do stycznia 2026. Wówczas odeszła z drużyny z powodu kłopotów finansowych klubu. Trafiła do indonezyjskiej drużyny Jakarta Livin Mandiri, z którą zajęła piąte miejsce w mistrzostwach kraju.

Jak się okazało, przed polską przyjmującą jeszcze jedno wyzwanie w obecnym sezonie. Wzmocni inną indonezyjską drużynę Bandung BJB Tandamata w turnieju finałowym Ligi Mistrzyń, który zostanie rozegrany w dniach 26–30 kwietnia w Incheon w Korei Południowej. Drużyna Szlagowskiej zagra w grupie B z BAIC Volleyball Club z Chin, Zhetysu VK z Kazachstanu oraz klubem z Japonii.