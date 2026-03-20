Znamy zwycięzców HMŚ! Bez Polaków w finale

Wdowik uzyskał 12. czas w półfinale - 6,58, a Kopeć wynikiem 6,60 zajął 14. miejsce.

Najszybszy w półfinałach był Amerykanin Trayvon Bromell, który osiągnął najlepszy w tym roku czas na świecie - 6,42. Natomiast rekordy życiowe poprawili jego rodak Kordan Anthony - 6,43 i Brytyjczyk Jeremiah Azu - 6,45. Ta trójka to główni kandydaci do medali. Finał zaplanowano na godzinę 21.22.

21-letni Anthony osiągnął największy sukces w karierze, triumfował w finale najlepszym w tym roku czasem na świecie - 6,41. Bardziej doświadczeni i utytułowani Thompson i Bromell uzyskali wynik 6,45. Fotofinisz wykazał, że Jamajczyk wyprzedził Amerykanina o 0,001 sekundy.

Bieg na 60 m mężczyzn był ostatnim piątkowym finałem czempionatu w Toruniu, który potrwa do niedzieli.

KP, PAP