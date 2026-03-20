Wielu czekało na to powołanie! Zostanie gwiazdą reprezentacji Polski?

W piątek 20 marca Polski Związek Piłki Nożnej podał listę piłkarzy powołanych na najbliższe zgrupowanie. Urban zdecydował się po raz pierwszy powołać do seniorskiej kadry Oskara Pietuszewskiego, który wcześniej rywalizował tylko w reprezentacjach do lat 17 i 21. O możliwym debiucie 17-latka w kadrze mówiło się już od dawna.

Urodzony w Białymstoku zawodnik zachwycał swoimi umiejętnościami jeszcze kiedy występował w Jagiellonii. Teraz, kiedy Pietuszewski przeniósł się do FC Porto jego grę chwalą media na całym świecie. Skrzydłowy w portugalskiej ekipie wystąpił w dziewięciu spotkaniach. Na swoim koncie ma już trzy gole i dwie asysty.

Kibice Biało-Czerwonych mają nadzieję, że forma skrzydłowego utrzyma się podczas nadciągającego zgrupowania. Warto przypomnieć, że przed Polakami bardzo ważne spotkanie, w czwartek 26 marca zawodnicy znad Wisły zmierzą się z piłkarzami narodowej drużyny Albanii w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata. Jeżeli wygrają, zmierzą się z triumfatorami starcia Ukrainy ze Szwecją.

AA, Polsat Sport