Alexandra Eala będzie rywalką Magdy Linette w trzeciej rundzie turnieju WTA rangi 1000 w Miami. Rozstawiona z numerem 31. tenisistka z Filipin pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6:7 (6-8), 6:3, 6:3.

Ubiegłoroczna edycja zmagań w Miami była przełomowa dla 20-letniej obecnie Eali. Wówczas w rankingu zajmowała 140. miejsce, a udało jej się dotrzeć do półfinału. W ćwierćfinale wyeliminowała Świątek.

