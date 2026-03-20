Wtedy zagrają o finał Pucharu Polski! Poznaliśmy terminarz
W półfinałach Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz zagra z Górnikiem Zabrze 8 kwietnia o godz. 18, a Raków Częstochowa z GKS Katowice dzień później o 18.30. Terminarz przedostatniej rundy rozgrywek ogłosił w piątek Polski Związek Piłki Nożnej.
Pary rozlosowano 6 marca. Niespodzianką jest udział w tej rundzie Zawiszy z czwartego szczebla rozgrywek ligowych. Ostatnio podobnym dokonaniem popisała się Olimpia Grudziądz w sezonie 2021/22.
Jego rywal Górnik jest najbardziej utytułowany z tej czwórki. Ma w dorobku sześć pucharowych triumfów, ale ostatni w 1972 roku. W finale byli jeszcze siedmiokrotnie, ostatnio ćwierć wieku temu.
Drużyna z Częstochowy to dwukrotny triumfator PP (2021-22) i łącznie czterokrotny finalista. Z kolei „Gieksa” ostatnie z trzech pucharowych zwycięstw odnotowała w 1993 roku, a w decydującej rozgrywce wzięła udział jeszcze pięć razy.
Finał piłkarskiego PP jest planowany, już tradycyjnie, na 2 maja na stołecznym PGE Narodowym. Jego formalnym gospodarzem będzie zwycięzca pary Zawisza - Górnik.
Program półfinałów piłkarskiego Pucharu Polski:
8 kwietnia, środa:
Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze (godz. 18.00)
9 kwietnia, czwartek:
Raków Częstochowa - GKS Katowice (godz. 18.30)