Za nami kwalifikacje mistrzostw Polski. Szykują się wielkie emocje w finale

58 zawodników, 26 kobiet i 32 mężczyzn, z dziewięciu klubów rozpoczęło w piątek, tradycyjnie w Gdańsku, rywalizację w mistrzostwach Polski w short tracku. Transmisje na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

fot. Materiały prasowe
Łyżwiarze rywalizują w krajowym czempionacie w short tracku

W miniony weekend w Montrealu rozegrano mistrzostwa świata, które zakończyły międzynarodowy sezon w short tracku. Ostatni krajowy akord zaplanowano w Gdańsku, gdzie zawodnicy rywalizują w krajowym czempionacie.

 

Na starcie tych zawodów zabrakło wielu czołowych łyżwiarzy. Poza kontuzjowanym małżeństwem Sellier z miejscowego Stoczniowca, w Hali Olivia nie pojawili się uczestnicy MŚ: Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska (obie Juvenia Białystok) i Nikola Mazur oraz Neithan Thomas (oboje Stoczniowiec Gdańsk) i Łukasz Kuczyński (Juvenia).

 

Z zawodników, którzy ścigali się w Kanadzie, na przyjazd do Gdańska zdecydowali się Kornelia Woźniak (UKS Orlica Duszniki-Zdrój), Felix Pigeon (AZS KU Politechniki Opolskiej), Paweł Adamski i Michał Niewiński (obaj Juvenia).

 

W piątek odbyły się kwalifikacje, natomiast w sobotę rozegrane zostaną finały na 500 i 1500 m kobiet i mężczyzn oraz w sztafecie mieszanej na 2000 m.

 

W niedzielę łyżwiarze ścigać się będą o medale na 1000 m kobiet i mężczyzn oraz w sztafetach kobiet na 3000 m i mężczyzn na 5000 m.

 

Transmisje z mistrzostw Polski w short tracku na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

PAP
