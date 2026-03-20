Zmarł zasłużony polski arbiter siatkarski

Marek Kaleński był arbitrem siatkarskim klasy państwowej. Miał ponad dwadzieścia lat doświadczenia zawodowego na szczeblu centralnym.

"Dał się poznać jako bardzo dobry kolega, zawsze pomocny, bez którego nie można sobie wyobrazić rozgrywek wojewódzkich i plażowych. W wielu sytuacjach pomagał i jechał sędziować zawody o każdej porze dnia i nocy. Był też duszą towarzystwa, często swoim słowem rozładowując atmosferę" – przeczytaliśmy na profilu "Sędziowie Warmii i Mazur" na Facebooku.

"Marek Kaleński to nie był tylko sędzia - był to Człowiek z ogromną pasją do piłki siatkowej, zawsze chętny do pomocy młodym sędziom, zawsze służący dobrą radą, zawsze chętny do dzielenia się swoim ogromnym doświadczeniem" – napisał w komunikacie Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Siatkowej.

