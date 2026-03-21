Albania odkryła karty na mecz z Polską! Nie brakuje akcentów z PKO BP Ekstraklasy

Polacy zmierzą się z Albanią w czwartek 26 marca na PGE Narodowym i powalczą o awans do finału dwuetapowych baraży o mundial. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

W piątek 20 marca powołania na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie reprezentacji Polski ogłosił już Jan Urban. Dzień później uczynił to jego odpowiednik w Albanii - Sylvinho. Były piłkarz m.in. Barcelony postawił m.in. na Juljana Shehu z Widzewa Łódź oraz Bujara Pllanę z Lechii Gdańsk. Do tego należy dodać Ernesta Muciego, który w latach 2021-2024 bronił barw Legii Warszawa.

Biało-Czerwoni są faworytem tego meczu, ale przypomnijmy, że podczas eliminacji Euro 2024 wygraliśmy z Albanią u siebie tylko 1:0, natomiast na wyjeździe przegraliśmy 0:2.

Kadra reprezentacji Albanii na mecz z Polską:

Bramkarze: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani

Obrońcy: Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Gjimshiti, Bujar Pillana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu

Pomocnicy: Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laci, Nazmi Gripshi, Arber Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani

Napastnicy: Myrto Uzuni, Ernest Muci, Nedim Bajrami, Armando Broja

