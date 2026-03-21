ZAKSA zagra w play-off! Bezcenny punkt zdobyty w Zawierciu

Początek meczu toczył się przy minimalnej przewadze gospodarzy (12:10), ale w środkowej części premierowej partii do głosu doszła ZAKSA (13:15). Goście wygrali cztery akcje z rzędu i odskoczyli przeciwnikom (16:21), ale zawiercianie złapali kontakt (21:22). Dwie ważne piłki skończył Kamil Rychlicki, a atak Karola Urbanowicza przesądził o wygranej kędzierzynian (23:25).

W drugim secie od początku inicjatywę mieli Jurajscy Rycerze. Gospodarze wykorzystali problemy rywali na przyjęciu - asami popisali się Miguel Tavares (7:2) i Patryk Łaba (9:4). Kędzierzynianie próbowali nawiązać walkę, ale gospodarze spokojnie utrzymywali przewagę (13:8, 18:14). Dwa ostatnie punkty dały zawiercianom zepsute serwisy rywali (25:21).

Siatkarze Aluronu kontynuowali dobrą grę również na początku kolejnej partii. Szybko odskoczyli przeciwnikom (8:3) i utrzymywali punktowy dystans (16:11). W środkowej części seta kędzierzynianie zmniejszyli różnicę (17:15), ale skuteczni w ofensywie zawiercianie pewnie punktowali w końcówce. Seta zamknął asem serwisowym Adrian Markiewicz (25:20).

W czwartej odsłonie, po wyrównanym początku (10:10), przewagę uzyskali kędzierzynianie (11:13, 14:17). W końcówce dwa ważne punkty dołożył w ataku Kamil Rychlicki i było 19:23. Siatkarze ZAKSY popełnili jednak kosztowne błędy i roztrwonili przewagę (23:23). Zrobiło się nerwowo, ale dwa ostatnie punkty zdobyli goście. Atak Rychlickiego i blok dały wygraną w secie (23:25) i bezcenny punkt na wagę awansu do play-off.

W tie-breaku trenerzy urządzili przegląd wojsk i w obu ekipach zaszły kolejne zmiany. Gra była dosyć wyrównana, przy zmianie stron minimalną zaliczkę mieli zawiercianie, którzy później odskoczyli na trzy oczka (10:7). Utrzymali przewagę do końca. Patryk Łaba wywalczył piłkę meczową (14:12), a dwie akcje później obił blok rywali i zakończył to spotkanie (15:13).

Najwięcej punktów: Patryk Łaba (21), Kyle Ensing (14), Bartosz Kwolek (11) - Aluron; Kamil Rychlicki (19), Igor Grobelny (12), Szymon Jakubiszak (11), Jakub Szymański (11) - ZAKSA. MVP: Patryk Łaba (18/30 = 60% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (23:25, 25:21, 25:20, 23:25, 15:13)

Aluron: Bartosz Kwolek, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Aaron Russell, Adrian Markiewicz, Bartłomiej Bołądź – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kyle Ensing, Jakub Nowosielski, Patryk Łaba, Jakub Czerwiński, Dawid Ogórek (libero). Trener: Michał Winiarski.

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Jakub Szymański, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Rafał Szymura, Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki, Bartosz Fijałek (libero), Konrad Stajer, Bartosz Zych. Trener: Andrea Giani.

