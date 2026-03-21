Anglia zaostrza przepisy. Chodzi o kibiców

Wejście na spotkanie piłkarskie bez biletu stanie się przestępstwem na mocy nowych przepisów, które wejdą w życie przed niedzielnym finałem Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Arsenalem Londyn i Manchesterem City na stadionie Wembley.

"The Guardian" przypomniał, że podczas ubiegłorocznego finału tych rozgrywek na londyński obiekt próbowało wejść 68 kibiców bez ważnych wejściówek. Zatrzymane osoby były podejrzane o oszustwo, ale nie zdecydowano się postawić zarzutów ze względu na niską szkodliwość czynu. Takie zdarzenia stały się coraz większym problemem dla angielskiej federacji i niektórych klubów Premier League. Lobbing tych podmiotów zmienił nastawienie rządu, który wprowadził nowe przepisy.

Zwolennicy zmian mieli za sobą poważny argument. To właśnie na Stadionie Narodowym w lipcu 2021 roku dwa tysiące osób bez biletów wdarło się na obiekt, aby obejrzeć finał mistrzostw Europy. BBC wyliczyło, że sforsowano 17 bram dla niepełnosprawnych i drzwi przeciwpożarowych. Doszło do gwałtownych i niebezpiecznych scen. Niezależna analiza zamieszek wykazała, że grupa około 6000 kibiców bez wejściówek przygotowywała się do szturmu na stadion, gdyby Anglia wygrała z Włochami.

Minister ds. przestępczości i policji, Sarah Jones, powiedziała: - Kibice powinni móc cieszyć się meczem bez poczucia zagrożenia czy niebezpieczeństwa. Dajemy policji narzędzia, których potrzebuje, aby chaos, który widzieliśmy na Wembley pięć lat temu, nigdy się nie powtórzył. Każdy, kto naraża innych na niebezpieczeństwo, wdzierając się na stadion, poniesie poważne konsekwencje.

Ustawa o nieuprawnionym wstępie na mecze piłki nożnej będzie również uznawać za nielegalną świadomą próbę wejścia na obiekt z podrobionymi biletami, przepustkami i dokumentami akredytacyjnymi, a także podszywanie się pod członka personelu stadionowego lub zawodnika.