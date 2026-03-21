Arkadiusz Milik znowu na boisku! Powrót Polaka po prawie dwóch latach

W sobotę 21 marca Juventus podejmował Sassuolo w ramach 30. kolejki włoskiej ekstraklasy. "Stara Dama" szybko wyszła na prowadzenie, ponieważ już w 14. minucie na listę strzelców wpisał się Kenan Yildiz. Sassuolo nie pozostało dłużne i chwilę po przerwie doprowadziło do wyrównania. Bramkę zdobył Andrea Pinamonti.

Luciano Spalletti postanowił przeprowadzić kilka zmian, by dać swojemu zespołowi szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu. W 79. minucie plac gry opuścił Jeremie Boga, a jego miejsce zajął Arkadiusz Milik. Polak tym samym rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz od prawie dwóch lat. Napastnik zmagał się z różnymi problemami fizycznymi od czasu towarzyskiego meczu między reprezentacjami Polski i Ukrainy, który został rozegrany 7 czerwca 2024 roku.

Wejście Milika nie wpłynęło jednak na wynik. Co prawda Juventus miał szasne ponownie wyjść na prowadzenie, ale rzutu karnego nie wykorzystał Manuel Locatelli. Milik również mógł zostać bohaterem, lecz jego dobry strzał głową zablokował golkiper gości. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Swoje kolejne spotkanie ekipa z Turynu rozegra 6 kwietnia. Juventus zmierzy się wtedy z Genoą w Serie A. Czy Milik ponownie pojawi się murawie?

