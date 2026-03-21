ATP w Miami: Kamil Majchrzak - Learner Tien. Transmisja TV i stream online

Jakub Żelepień

Kamil Majchrzak - Learner Tien to mecz w ramach drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Miami. Gdzie oglądać spotkanie Majchrzak - Tien? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Kamil Majchrzak chce w Miami wrócić na właściwe tory. Po porażce z Fabianem Marozsanem w Australian Open szybko odpadł z turniejów w Dosze oraz Dubaju. Udanie rozpoczął za to zmagania w Indian Wells, gdzie w pierwszej rundzie wygrał z Giovannim Mpetshi Perricardem. W kolejnym spotkaniu zmierzył się jednak z Novakiem Djokoviciem i musiał uznać jego wyższość.

 

ZOBACZ TAKŻE: Był środek nocy. Sabalenka wysłała jasny sygnał rywalkom


Na Florydzie ma za sobą jedno zwycięskie spotkanie. W pierwszej rundzie wygrał z Serbem Miomirem Kecmanoviciem 4:6, 6:3, 6:1. W otwierającym secie 30-letni Piotrkowianin dwukrotnie dał się przełamać, ale później jego serwis funkcjonował bez zarzutu. W drugiej partii o wygranej Polaka zadecydowało jedyne przełamanie już w drugim gemie. Natomiast w decydującej odsłonie Majchrzak całkowicie przejął kontrolę na korcie. Od stanu 2:1 wygrał cztery gemy z rzędu i w efekcie - całe spotkanie.


Teraz jego rywalem będzie Learner Tien. Z 20-letnim Amerykaninem Polak nie grał jeszcze nigdy.

Majchrzak - Tien. Transmisja TV i stream online

Mecz Kamil Majchrzak - Learner Tien rozpocznie się około godziny 16:00 czasu polskiego w sobotę 21 marca. Transmisja w Poslacie Sport 3, a także online na Polsat Box Go.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Luciano Darderi - Martin Landaluce. Skrót meczu

