Wisła Kraków jest liderem tabeli. "Biała Gwiazda" po 25 rozegranych kolejkach ma na koncie 52 punkty. Drugi w zestawieniu Śląsk Wrocław traci do niej dziewięć "oczek".

Odra Opole radzi sobie znacznie gorzej. Zespół zebrał dotychczas 30 punktów. Jego przewaga nad strefą spadkową jest jednak dość bezpieczna - wynosi 10 "oczek".

W rundzie jesiennej Wisła zremisowała z Odrą 2:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:00.