Smutne pożegnanie Norwida z PlusLigą. Bogdanka bezlitosna dla outsidera

Drużyna z Częstochowy przystąpiła do pożegnalnego spotkania z PlusLigą mocno osłabiona - nie zagrali Patrik Indra, Milad Ebadipour, Daniel Popiela i Samuel Jeanlys. Początek meczu był dosyć wyrównany, ale w środkowej części premierowej partii lublinianie odskoczyli przeciwnikom (16:10). Przy stanie 21:14 na boisko wszedł powracający po dłuższej przerwie Mikołaj Sawicki, który popisał się świetną serią zagrywek. Punktowy blok gospodarzy ustalił wynik na 25:14.

Zobacz także: To już pewne! Te drużyny zajmą drugie i przedostatnie miejsce w tabeli PlusLigi

W drugiej partii gospodarze uzyskali przewagę na początku i po asie Wilfredo Leona prowadzili 5:1. Siatkarze Norwida złapali kontakt (9:8), ale później poszły dwie punktowe serie dominujących w ofensywie lublinian (14:8, 20:10). Kolejnego jednostronnego seta siatkarze Bogdanki zamknęli efektownym blokiem (25:13).

Kolejny set nie zmienił losów tego spotkania, choć siatkarze z Częstochowy dotrzymywali kroku przeciwnikom (11:10) i była to bardziej wyrównana partia od poprzednich. Jeszcze w końcówce zryw gości pozwolił im zmniejszyć straty do dwóch oczek (22:20). Siatkarze Bogdanki dowieźli jednak przewagę do końca, a w ostatniej akcji meczu Daenan Gyimah skutecznie zaatakował ze środka (25:21).

Skrót meczu Bogdanka - Norwid:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Hilir Henno (15), Mateusz Malinowski (11) - Bogdanka; Jakub Kiedos (11) - Steam. MVP: Hilir Henno (12/21 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

Bogdanka LUK Lublin – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:0 (25:14, 25:13, 25:21)

Bogdanka: Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Kewin Sasak, Hilir Henno, Fynnian McCarthy – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Maciej Czyrek (libero), Mikołaj Sawicki, Daenan Gyimah. Trener: Stephane Antiga.

Steam: Bartłomiej Lipiński, Damian Radziwon, Jakub Kiedos, Artur Sługocki, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco – Bartosz Makoś (libero) oraz Jakub Nowak, Bartłomiej Ostój (libero), Tomasz Kowalski. Trener: Ljubomir Travica.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI