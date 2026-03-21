Był środek nocy. Sabalenka wysłała jasny sygnał rywalkom

Sabalenka wygrała turniej w Indian Wells. W wielkim finale kalifornijskiej imprezy pokonała 2:1 Jelenę Rybakinę.

ZOBACZ TAKŻE: Oto co stało się po sensacyjnej porażce Świątek. "Zostałam trochę dłużej na korcie"



Kilka dni później Białorusinka zameldowała się już na Florydzie. W pierwszej rundzie zawodów w Miami miała wolny los. Do gry przystąpiła od drugiej.



W niej jej rywalką była Ann Li, reprezentantka gospodarzy. W otwierającym spotkanie secie Amerykanka potrafiła nawiązać wyrównaną walkę z dominatorką, przegrywając 6:7. W drugiej partii Sabalenka wygrała z większą przewagą - 6:4.



Tenisistka z Mińska udanie weszła więc w kolejną imprezę. Wysłała tym samym jasny sygnał przeciwniczkom - jest w dobrej formie i spróbuje powalczyć o drugi z rzędu triumf.



W trzeciej rundzie Białorusinka zmierzy się z Catherine McNally.

Aryna Sabalenka - Ann Li 7:6, 6:4