Gościem najbliższego wydania magazynu Cafe Futbol będzie Tomasz Sokołowski – były reprezentant Polski i zawodnik m.in. Legii Warszawa, Stomilu Olsztyn, Górnika Łęczna oraz Ruchu Chorzów. W programie gorące tematy: odpadnięcie polskich klubów w Lidze Konferencji UEFA oraz powołania Jana Urbana.

Rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA w wykonaniu Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa to temat, który zdominuje najbliższe wydanie Cafe Futbol. Tradycyjnie przez boiska naszych pucharowiczów przeprowadzą nas reporterzy Polsatu Sport.



W drugiej części programu dyskusja dotyczyć będzie reprezentacji Polski. Tematem będą powołania selekcjonera Jana Urbana – czy Oskar Pietuszewski ma szansę na debiut w kadrze i czy nadchodzące spotkanie z Albanią okaże się największym wyzwaniem w karierze trenera Urbana?



Na wszystkie najważniejsze pytania odpowiedzą Bożydar Iwanow oraz jego goście: Tomasz Sokołowski, Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.



Cafe Futbol w niedzielę od godziny 11:00 w Polsacie Sport 2 oraz online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go.