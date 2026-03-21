To już pewne! Te drużyny zajmą drugie i przedostatnie miejsce w tabeli PlusLigi

Siatkarze PGE Projektu już na początku meczu uzyskali przewagę (5:8) i powiększali ją w dalszej części premierowej partii (12:16, 13:20). W końcówce gospodarze odrobili kilka punków, ale straty były zbyt duże. Zepsuta zagrywka rywali dała ostatni punkt ekipie ze stolicy (21:25); siatkarze ChKS oddali rywalom aż jedenaście punktów po błędach własnych.

Drugą partię udanie rozpoczął InPost ChKS (8:4). Gospodarze długo utrzymywali wyraźną przewagę (13:8), później było jeszcze 18:14 i wówczas poszła punktowa seria gości przy zagrywkach Jana Firleja (18:20). Projekt przejął inicjatywę i spokojnie utrzymał przewagę. Siatkarze z Chełma ułatwili rywalom zadanie, popełniając aż trzynaście błędów własnych. Jeden z nich, serwis w siatkę, zamknął seta (21:25).

Trzecia odsłona toczyła się pod kontrolą drużyny z Warszawy, która szybko zaczęła pracować nad punktową zaliczką (4:8). W dalszej części seta siatkarze Projektu nie dali rywalom do głosu (8:12, 14:19). As serwisowy Bartosza Bednorza dał gościom piłkę setową (16:24), rywale obronili się w trzech akcjach, ale skuteczny atak Bartosza Gomułki zakończył mecz (19:25).

Skrót meczu ChKS - Projekt:

Najwięcej punktów: Jędrzej Goss (20) - ChKS; Bartosz Gomułka (18), Bartosz Firszt (10) - Projekt. Goście byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (3-6) i blokiem (6-8) i popełnili mniej błędów (16, przy 27 ChKS). MVP: Bartosz Gomułka (14/20 = 70% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok).

InPost ChKS Chełm – PGE Projekt Warszawa 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

ChKS: Amirhossein Esfandiar, Mariusz Marcyniak, Jędrzej Goss, Paweł Rusin, Łukasz Swodczyk, Jay Blankenau – Jędrzej Gruszczyński (libero) oraz Grzegorz Jacznik. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

Projekt: Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Bartosz Firszt, Jurij Semeniuk, Bartosz Gomułka, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Linus Weber, Bartosz Bednorz, Jakub Strulak. Trener: Kamil Nalepka.

