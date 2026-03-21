Polak mistrzem świata! Co za sobota na HMŚ

Polak wyprzedził drugiego Enrique Llopisa o 0.02 s. Podium uzupełnił Trey Cunningham (7.43).

W rywalizacji brał udział również Damian Czykier, ale pożegnał się on z zawodami na etapie półfinału.

Jest to trzeci "krążek" wywalczony przez reprezentantów Polski podczas HMŚ. Również w sobotę po brąz sięgnęła nasza sztafeta mieszana 4x400 m w składzie Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski i Justyna Święty-Ersetic. Z kolei srebro na 400 m wywalczyła Natalia Bukowiecka.

Lekkoatletyczne HMŚ w Toruniu zakończą się w niedzielę.