Czas na ostatnią kolejkę PlusLigi! Kto z awansem do play-off? (SCENARIUSZE)

Wiemy już, że spadkowiczem z PlusLigi został nieoczekiwanie zespół Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Ekipa spod Jasnej Góry dokonała głośnych wzmocnień, sprowadzając m.in. czołowego rozgrywającego świata - Luciano De Cecco. Tym bardziej ostatnia lokata i spadek można uznać za olbrzymie zaskoczenie.

Z kolei na górze tabeli pewni pierwszego miejsca są siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie. Podopieczni Michała Winiarskiego na kolejkę przed końcem rundy zasadniczej mają aż osiem punktów przewagi nad drugim PGE Projektem Warszawa. Należy podkreślić, że "Jurajscy Rycerze" w ten weekend zmierzą się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, która wciąż nie jest pewna udziału w fazie play-off.

A skoro o tym mowa, to przypomnijmy, że spokojni gry w ćwierćfinale są drużyny z Zawiercia, Warszawy, Lublina, Rzeszowa, Olsztyna i Bełchatowa. Toczy się jeszcze walka o dwa miejsca pomiędzy trzema zespołami - z Jastrzębia, Kędzierzyna-Koźla i Gdańska.

Jastrzębianie i Kędzierzynianie uzbierali 39 punktów, podczas gdy Gdańszczanie zdobyli 36 "oczek". Przy takim samym dorobku decyduje liczba zwycięstw. W najbardziej komfortowej sytuacji jest Jastrzębski, który uzbierał ich 14, a w ostatniej kolejce podejmie Indykpol AZS Olsztyn. O wiele trudniejsze zadanie czeka ZAKSĘ, która wygrała dotychczas "tylko" dwunastokrotnie, a dodatkowo wybierze się na mecz do Zawiercia.

Obu tym spotkaniom bacznie będzie przyglądał się Trefl, licząc zwłaszcza na niepowodzenie ZAKSY. Wówczas zawodnicy z Trójmiasta będą mieć wszystko w swoich rękach. Oni zagrają dopiero w poniedziałek i zmierzą się na wyjeździe z Barkomem Każany Lwów. Zwycięstwo przy jednoczesnej porażce ZAKSY za zero w Zawierciu pozwoli Gdańszczanom awansować do play-off ze względu na większą liczbę zwycięstw. Obecnie Trefl ma ich 13.

Może dojść do sytuacji, w której wszystkie zainteresowane zespoły będą mieć 39 punktów. W takim przypadku też decyduje liczba zwycięstw, co premiuje Jastrzębskiego i Trefla. ZAKSA musi zapunktować w Zawierciu lub liczyć na potknięcie się Gdańszczan z Barkomem.

Jest jeszcze jeden scenariusz, który zakłada zwycięstwo lub porażkę po tie-breaku ZAKSY, porażkę za zero Jastrzębskiego i triumf za pełną pulę Trefla. Wówczas oba ostatnie zespoły będą mieć tyle samo punktów i taki sam bilans 14 zwycięstw i 12 porażek. W takim przypadku decyduje bilans setów, co z kolei faworyzowałoby Trefla i oznaczałoby odpadnięcia Jastrzębian.

W tle pasjonującej walki o play-off toczy się również układ miejsc pomiędzy Projektem, Bogdanką, Resovią i AZS-em. Tutaj może dojść jeszcze do przetasowań, co będzie mieć wpływ na układ par w pierwszej rundzie play-off. Wiele jednak wskazuje na to, że Projekt i Bogdanka utrzymają swoje lokaty, ponieważ zmierzą się ze znacznie niżej notowanymi rywalami z Chełma i Częstochowy. Z drugiej strony gra bez presji ChKS-u i Norwida może wyzwolić z nich dodatkową energię, co przyczyni się do sprawienia niespodzianek. Resovia zagra ze Ślepskiem Malow Suwałki i też będzie wyraźnym faworytem, natomiast wspomniany AZS zmierzy się na wyjeździe z Jastrzębskim. Status quo jest zatem jak najbardziej realne.

Ostatnia kolejka PlusLigi (zaległe mecze 14. kolejki):

2026-03-21: Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 14:45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-21: InPost ChKS Chełm – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-21: Bogdanka LUK Lublin – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: JSW Jastrzębski Węgiel – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: Asseco Resovia Rzeszów – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-22: PGE GiEK Skra Bełchatów – Cuprum Stilon Gorzów (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-23: Barkom Każany Lwów – Energa Trefl Gdańsk (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

Polsat Sport