Duplantis i długo, długo nikt! Kolejne złoto HMŚ dla Szweda

26-letni Duplantis był bezbłędny w całym konkursie i triumfował wynikiem 6,25. Nie próbował pobić własnego rekordu świata, który wynosi 6,31.

Szwed czwarty raz z rzędu odniósł zwycięstwo w halowych MŚ. Najlepszy był również w Belgradzie (2022), Glasgow (2024) i Nankinie (2025).

Karalis w pierwszej próbie zaliczył wysokość 6,05, ale potem nie uporał się z 6,20 i 6,25.

Marschall poprawił rekord życiowy na 6,00. Tuż za podium uplasował się Norweg Sondre Guttormsen - 5,95.

Po raz pierwszy rekord świata Duplantis pobił w toruńskiej hali w lutym 2020 roku podczas mityngu Copernicus Cup. Wówczas uzyskał wynik 6,17. Później 14 razy poprawiał się o centymetr.

Szwedzki tyczkarz to jeden z najwybitniejszych lekkoatletów w historii. Jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim, trzykrotnym mistrzem świata na stadionie oraz czterokrotnym mistrzem Europy - trzy razy na stadionie i raz pod dachem, w 2021 roku w... Toruniu.

