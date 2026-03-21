Dwa gole w dwie minuty! Sceny w meczu Wisły Kraków

Spotkanie nie rozpoczęło się dobrze dla Wisły. Mariusz Jop już w dziesiątej minucie był zmuszony dokonać dwóch zmian. Boisko opuścili Jordi Sanchez i Maciej Kuziemka, natomiast na ich miejsca pojawili się odpowiednio Angel Rodado oraz Marko Bozic.

Na pierwszego gola kibice musieli poczekać do 35. minuty. Gospodarze krótko rozegrali rzut rożny, a następnie piłkę w pole karne Wisły dośrodkował Szymon Mida. Podanie wykorzystał Adrian Purzycki, który celnym strzałem głową skierował futbolówkę do bramki gości. Radość piłkarzy klubu z Opola nie trwała jednak zbyt długo.

Już w 37. minucie Wisła odpowiedziała. Na listę strzelców wpisał się Marko Bozic. W tej sytuacji Austriak popisał się dokładnym strzałem zza pola karnego.

W drugiej połowie kibice nie zobaczyli już ani jednego trafienia. Obie ekipy próbowały przełamać defensywy oponentów, jednak żadna ze stron do ostatniego gwizdka nie zmieniła wyniku.

Wisła po sobotnim starciu nadal plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi z 53 punktami na koncie, czyli dziesięcioma "oczkami" przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław. Natomiast Odra Opole znajduje się na 13. pozycji z 31 punktami.

Odra Opole - Wisła Kraków 1:1 (1:1)

Bramki: Adrian Purzycki 35 - Marko Bozic 37

Odra Opole: Artur Haluch - Mateusz Spychała (Lucas Ramos 87), Filip Kendzia, Jiri Piroch, Adam Chrzanowski, Krystian Palacz - Adrian Purzycki (Filip Kupczyk 74), Adrian Liber, Szymon Mida (Damian Tront 74) - Josh Perez (Tomas Prikryl 66), Michał Feliks

Wisła Kraków: Patryk Letkiewicz - Raoul Giger, Wiktor Biedrzycki (Alan Uryga 85), Darijo Grujcic, Julian Lelieveld - Kacper Duda (Marc Carbo 66), James Igbekeme - Maciej Kuziemka (Marko Bozic 10), Julius Ertlthaler, Frederico Duarte (Jakub Krzyżanowski 66) - Jordi Sanchez (Angel Rodado 10)

