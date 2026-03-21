Ekstraliga rugby. Ostatni bój, tylko dla kogo?

Pierwsza szóstka od 29 marca rozpocznie grę w tzw. grupie mistrzowskiej i będzie to najbardziej mordercza od lat wiosna w polskim rugby. Kolejne cztery drużyny zagrają w grupie pucharowej, która wyłoni spadkowicza do I ligi. Wszystko zakończy się pod koniec czerwca. Drużyny, które zagrają w wielkim i małym finale czeka dziesięć spotkań, co jak na polskie rugby, jest dawką naprawdę bardzo dużą.

Pewne gry w pierwszej szóstce są już cztery drużyny. Energa Ogniwo Sopot, ORLEN Orkan Sochaczew, Awenta Pogoń Siedlce oraz Life Style Catering Arka Gdynia. Dokładnie w takiej kolejności ekipy te plasują się obecnie w tabeli Ekstraligi, z tym że przewaga pierwszej trójki nad resztą stawki jest wyraźna. Mają one odpowiednio 35, 34, 33 i 24 punkty.

Sześciu nastolatków w składzie Orkana

Orkan jedzie w sobotę do Gdańska, by zmierzyć się z Lechią (przedostatnie miejsce w tabeli, tylko 7 pkt), która jeszcze w tym sezonie na boisku nie wygrała i każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo wicemistrzów Polski będzie sensacją. Wprawdzie trenerzy Orkana wystawili niemal wszystkich swoich nastolatków, a będzie ich aż sześciu w wyjściowej 15-tce, a siedmiu w całym 23-osobowym składzie, ale trenerzy gospodarzy mają równie młodą ekipę.

Lechia, która w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia rugby w tym klubie, jeden z najbardziej utytułowanych polskich zespołów rugby, przechodzi najgorszy okres w swej historii. Działacze, zawodnicy, kibice szykują się już na walkę o przetrwanie w Ekstralidze. Lechia nigdy w swej historii nie spadła na drugi poziom rozgrywkowy. W sobotnim meczu punktów raczej nie znajdzie, a nawet gdyby, nie zabierze ich do grupy pucharowej, bo w drugiej części sezonu będą się liczyć tylko wyniki z drużynami, które są w każdej z grup.

Pierwszy mecz Pogoni

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w Białymstoku. Tam jedzie z kolei Awenta Pogoń Siedlce. Mistrzowie Polski tydzień temu pauzowali, bo jako jedyni mieli rozegrany jesienią mecz VIII kolejki (pokonali wysoko Lechię). Będzie to ich pierwszy mecz ligowy tej wiosny, ale nie pierwszy w ogóle w tym roku. Siedlczanie – polscy, rugbowi „Galacticos”, dysponujący najwyższym budżetem i najszerszym składem w lidze, byli w lutym i marcu na trzech zagranicznych wyjazdach, podczas których rozegrali mecze sparingowe w Czechach, Holandii i Francji. Do sezonu są więc przygotowani jak żadna inna ekipa w lidze. Wynik inny niż wysokie zwycięstwo Pogoni będzie sensacją.

Lublin walczy o jeden, ale super ważny punkt





Lider tabeli Energa Ogniwo Sopot też będzie faworytem i też gra na wyjeździe, ale Mewy czeka najtrudniejsza przeprawa z ekip pierwszej trójki. Sopocianie jadą do Lublina na mecz z walczącą o życie (czytaj o miejsce w pierwszej szóstce) ekipą PGE Edach Budowlanych. Tydzień temu lublinianie przegrali 21:50 w Sochaczewie, ale na własnym terenie podopieczni Andrzeja Kozaka są zawsze mocniejsi. No i potrafią grać u siebie z Ogniwem. Jeśli uda im się ugrać choć jeden punkt, a tyle można dostać za porażkę z tzw. bonusem, czyli z różnicą siedmiu lub mniej punktów, będą pewni gry w grupie mistrzowskiej. Jeśli przegrają za zero, wówczas muszą czekać na wyniki meczów w Krakowie i Łodzi.





Hit kolejki w Łodzi





A w tych meczach będą ważyły się losy miejsc od piątego do siódmego. Najciekawiej na pewno będzie w Łodzi przy Górniczej. Starcie WizjaMed Grot Budowlanych z Life Style Catering Arką Gdynia bez dwóch zdań można określić hitem kolejki.

Naszpikowana zagranicznymi zawodnikami oraz byłymi lub aktualnymi reprezentantami Polski, rosnąca wciąż w finansową siłę ekipa z Łodzi musi wygrać, by nie martwić się o utrzymanie szóstego miejsca w tabeli (16 pkt).

Arka choć jest pewna czwartej pozycji nie może odpuścić. Bo jeśli przegra, „wpuści” do grupy mistrzowskiej Łódź i zabierze ze sobą porażkę z Budowlanymi. A ci, jak wskazują na to wszystkie znaki na niebie – z meczu na mecz będą silniejsi. Można sobie więc wyobrazić, że Arka straci potem w trakcie sezonu na rzecz np. Budowlanych pewne na teraz czwarte miejsce w tabeli. A dla gdynian walka w małym finale i zdobycie po latach medalu to cel na ten sezon. Sezon, w którym miasto Gdynia obchodzi 100-lecie nadania praw miejskich, a RC Arka 30-lecie istnienia.





Juvenia musi wygrać, czy AZS może?





Przed rozpoczęciem ostatniej, IX kolejki sezonu zasadniczego, najniżej spośród drużyn walczących o szóstkę, bo na siódmej lokacie w tabeli jest Juvenia (klub obchodzi w tym roku 120-lecie istnienia). Krakowianie, którzy wreszcie mają do dyspozycji swój stadion (był remontowany), teoretycznie mają najłatwiejszego rywala, na Błonia przyjeżdża bowiem beniaminek – warszawski AZS AWF.

Akademicy wygrali jednak tydzień temu 41:10 z Budmexem Białystok i przyjadą do starej stolicy mocno nabuzowani. Jeśli Juvenia wygra, a Łódź i Lublin przegrają, to z gry o mistrzostwo wypadają WizjaMed Grot Budowlani. Jeśli Krakowianie sensacyjnie by jednak przegrali, to wtedy nie dość, że zostają w grupie pucharowej, to jeszcze zabierają do niej wynik z AZS AWF Warszawa.

Słowem będzie się działo!





21-22.03.2025 : Ekstraliga - IX kolejka

WizjaMed Grot Budowlani Łódź v Life Style Catering RC Arka Gdynia (sobota, godz. 13.00)

RC Lechia Gdańsk v ORLEN Orkan Sochaczew (sobota, godz. 13.00)

Budmex Rugby Białystok v Awenta Pogoń Siedlce (sobota, godz. 14.00)

Edach Budowlani Lublin v Energa Ogniwo Sopot (niedziela, godz. 14.00)

RzKS Juvenia Kraków v KS AZS AWF Warszawa (niedziela, godz. 14.00)

Robert Małolepszy, materiały prasowe Ekstraliga rugby