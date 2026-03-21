W czwartek polscy szczypiorniści pewnie pokonali Łotwę 33:24 w pierwszym z dwóch spotkań kwalifikacyjnych do mistrzostw świata 2027. Był to niezwykle udany występ podopiecznych Joty Gonzaleza, a szczególne powody do zadowolenia miał Kamil Syprzak, który wrócił do drużyny narodowej po wielomiesięcznej przerwie.

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje MŚ już od drugiej rundy, ponieważ zajęła dopiero 21. miejsce w styczniowych mistrzostwach Europy.

W przypadku wyeliminowania Łotwy kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Austria, a zwycięzca dwumeczu awansuje do styczniowych MŚ w Niemczech.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Łotwa?

Transmisja meczu Polska - Łotwa w niedzielę, 22 marca, od godziny 14:50 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30.

ŁO, Polsat Sport