Eliminacje MŚ piłkarzy ręcznych: Polska - Łotwa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Piłka ręczna

Polska - Łotwa to rewanżowe spotkanie eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu Polska - Łotwa w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Trener Jota Gonzalez
fot: PAP
Trener Jota Gonzalez

W czwartek polscy szczypiorniści pewnie pokonali Łotwę 33:24 w pierwszym z dwóch spotkań kwalifikacyjnych do mistrzostw świata 2027. Był to niezwykle udany występ podopiecznych Joty Gonzaleza, a szczególne powody do zadowolenia miał Kamil Syprzak, który wrócił do drużyny narodowej po wielomiesięcznej przerwie.

 

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje MŚ już od drugiej rundy, ponieważ zajęła dopiero 21. miejsce w styczniowych mistrzostwach Europy.

 

W przypadku wyeliminowania Łotwy kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Austria, a zwycięzca dwumeczu awansuje do styczniowych MŚ w Niemczech.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Łotwa?

Transmisja meczu Polska - Łotwa w niedzielę, 22 marca, od godziny 14:50 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 