Finał sezonu już za nami! Polka poza "10"

Najlepsza z Polek miała dziewiąty czas kwalifikacji, ale w 1/8 finału okazała się gorsza od Kanadyjki Kaylie Buck, z którą przegrała o 0,19 s.

Zwycięstwa odnieśli Dalmasso, która w finale o 0,68 s pokonała Austriaczkę Sabine Payer, oraz Lee. Jego finałowy rywal, Austriak Christoph Karner nie ukończył przejazdu.

W kwalifikacjach odpadły Maria Bukowska-Chyc (34.) oraz Olimpia Kwiatkowska, która nie ukończyła przejazdu. W tej fazie rywalizacji nie poradzili sobie również Oskar Kwiatkowski (32.) i Michał Nowaczyk (39.).

Kryształowe Kule już wcześniej zapewnili sobie Japonka Tsubaki Miki, która zgromadziła 1019 punktów, oraz Włoch Maurizio Bormolini - 990 pkt. Król-Walas uplasowała się na dziewiątym miejscu z dorobkiem 553 pkt, Bukowska-Chyc zajęła 26. pozycję - 115 pkt, a Kwiatkowska 32. - 89 pkt.

W klasyfikacji mężczyzn Kwiatkowski zakończył rywalizację na 33. lokacie - 97 pkt, a Nowaczyk 39. - 36.

Sezon PŚ zakończy się w Winterbergu w niedzielę rywalizacją drużynową.

KP, PAP