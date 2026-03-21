Harry Kane z kolejnym golem! Coraz bliżej rekordu Roberta Lewandowskiego

Prowadzący w tabeli niemieckiej ekstraklasy piłkarze Bayernu Monachium pokonali u siebie Union Berlin 4:0 w meczu 27. kolejki. Jedną z bramek zdobył Anglik Harry Kane, który z dorobkiem 31 goli przewodzi klasyfikacji strzelców.

fot. PAP
Dwie bramki dla Bawarczyków zdobył Serge Gnabry, a jedną, oprócz Kane'a, dołożył też inny Francuz - Michael Olise.

 

Kane’owi pozostaje siedem meczów, aby poprawić rekord Bundesligi w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie. Obecnie należy on do Roberta Lewandowskiego, który w rozgrywkach 2020/21 zanotował 41 trafień.

 

W tabeli Bayern do 12 punktów powiększył przewagę nad Borussią Dortmund. BVB wieczorem podejmie Hamburger SV.

 

Coraz trudniejsza jest sytuacja Wolfsburga. "Wilki", z Kamilem Grabarą w bramce, do 10 przedłużyły serię meczów bez zwycięstwa. Tym razem uległy u siebie Werderowi Brema 0:1. W tabeli zajmują przedostatnie, 17. miejsce.

 

Wolfsburg w najwyższej klasie rozgrywkowej występuje nieprzerwanie od sezonu 1997/98. 

PAP
