Harry Kane z kolejnym golem! Coraz bliżej rekordu Roberta Lewandowskiego

Dwie bramki dla Bawarczyków zdobył Serge Gnabry, a jedną, oprócz Kane'a, dołożył też inny Francuz - Michael Olise.

Kane’owi pozostaje siedem meczów, aby poprawić rekord Bundesligi w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie. Obecnie należy on do Roberta Lewandowskiego, który w rozgrywkach 2020/21 zanotował 41 trafień.

ZOBACZ TAKŻE: Zła passa przerwana! Skromne zwycięstwo Cracovii

W tabeli Bayern do 12 punktów powiększył przewagę nad Borussią Dortmund. BVB wieczorem podejmie Hamburger SV.

Coraz trudniejsza jest sytuacja Wolfsburga. "Wilki", z Kamilem Grabarą w bramce, do 10 przedłużyły serię meczów bez zwycięstwa. Tym razem uległy u siebie Werderowi Brema 0:1. W tabeli zajmują przedostatnie, 17. miejsce.

Wolfsburg w najwyższej klasie rozgrywkowej występuje nieprzerwanie od sezonu 1997/98.

PAP