Harry Kane z kolejnym golem! Coraz bliżej rekordu Roberta Lewandowskiego
Prowadzący w tabeli niemieckiej ekstraklasy piłkarze Bayernu Monachium pokonali u siebie Union Berlin 4:0 w meczu 27. kolejki. Jedną z bramek zdobył Anglik Harry Kane, który z dorobkiem 31 goli przewodzi klasyfikacji strzelców.
Dwie bramki dla Bawarczyków zdobył Serge Gnabry, a jedną, oprócz Kane'a, dołożył też inny Francuz - Michael Olise.
Kane’owi pozostaje siedem meczów, aby poprawić rekord Bundesligi w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie. Obecnie należy on do Roberta Lewandowskiego, który w rozgrywkach 2020/21 zanotował 41 trafień.
ZOBACZ TAKŻE: Zła passa przerwana! Skromne zwycięstwo Cracovii
W tabeli Bayern do 12 punktów powiększył przewagę nad Borussią Dortmund. BVB wieczorem podejmie Hamburger SV.
Coraz trudniejsza jest sytuacja Wolfsburga. "Wilki", z Kamilem Grabarą w bramce, do 10 przedłużyły serię meczów bez zwycięstwa. Tym razem uległy u siebie Werderowi Brema 0:1. W tabeli zajmują przedostatnie, 17. miejsce.
Wolfsburg w najwyższej klasie rozgrywkowej występuje nieprzerwanie od sezonu 1997/98.