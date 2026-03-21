Iwo Baraniewski znów w oktagonie UFC! Kibice pytają o transmisję walki w Londynie

Iwo Baraniewski po udanym debiucie w UFC



Ostatni czas jest niezwykle udany dla Iwo Baraniewskiego. Zawodnik ten debiutował w organizacji UFC w grudniu 2025 roku na UFC 323 po tym, jak wcześniej kapitalnie zaprezentował się w wydarzeniu Dana White's Contender Series - Contender Series 2025.

W debiucie pokazał klasę i już w pierwszej rundzie znokautował Ibo Aslana. Potwierdził ogromne umiejętności oraz niezwykłą siłę. Nie przez przypadek pozostaje niepokonany na zawodowym MMA. Wygrał wszystkie siedem pojedynków i zawsze kończył przed czasem w pierwszych rundach. To dobry prognostyk przed budowaniem swojej pozycji w największej organizacji MMA na świecie, czyli w UFC.

Dał jedną z najlepszych walk UFC w 2025 roku



Co ciekawe, grudniowy pojedynek Baraniewskiego z Aslanem został wybrany piątą najlepszą walką UFC w całym 2025 roku według redakcji oficjalnego serwisu organizacji. Polak wygrał wtedy przez techniczny nokaut w 89. sekundzie, a pojedynek był krwawy i dynamiczny. Dzięki temu wielu ekspertów zwróciło uwagę na kolejnego Polaka wchodzącego do UFC.

Iwo Baraniewski nie ukrywał swojego zadowolenia. W rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport niedługo po walce z Turkiem powiedział: "Czuję się świetnie, debiut wymarzony. Pokazałem, że nawet jak nie idzie po mojej myśli, to potrafię przechylić szalę na swoją stronę".

Walka Baraniewski vs. Lane w Londynie



Drugi pojedynek pod egidą UFC Iwo Baraniewski stoczy już 21 marca w Londynie. To tam na gali UFC Fight Night 270 w O2 Arenie jego rywalem będzie bardziej doświadczony Amerykanin Austen Lane. Zawodnik ten stoczył dla UFC pięć pojedynków, z czego wygrał tylko jeden.

Porażka z Polakiem może oznaczać dla niego pożegnanie z organizacją, więc nie zabraknie mu motywacji. Wydaje się jednak, że dynamika, siła i umiejętności przemawiają na korzyść Baraniewskiego. Teraz musi udowodnić to w oktagonie. W walce wieczoru UFC Fight Night 270 zmierzą się Movsar Evloev i Lerone Murphy.

Gdzie oglądać walkę Baraniewskiego na gali UFC w Londynie?

Gala UFC Fight Night 270 z udziałem Iwo Baraniewskiego już w sobotę 21 marca. Początek od godziny 21:00. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport