Jeden punkt zadecydował! Ogromne emocje w polskiej lidze

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniach Bena Shungu prowadzili już 7:0. Po późniejszej trójce Michała Jankowskiego różnica wzrosła do 10 punktów. Rzuty z dystansu Michaela Oguine’a i Kacpra Gordona pozwalały Gliwiczanom na nawiązanie rywalizacji. Dzięki kolejnej akcji Jaidena Delaire’a po 10 minutach było tylko 22:21. W drugiej kwarcie Delaire dość szybko dawał przewagę Tauron GTK. Krośnianie odpowiedzieli na to serią 12:0 i dzięki zagraniu 2+1 Shungu mieli nawet 11 punktów przewagi. Dopiero po dłuższej chwili przerwał to Kuba Piśla. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:37 po wsadzie Jana Wójcika.

Po przerwie drużyny trenera Nebojsy Vidicia nadal walczyła o lepszy rezultat. W pewnym momencie zanotowała serię 0:11 i po trafieniach Ivana Almeidy przegrywała już tylko dwoma punktami! Po chwili trójkę dołożył Kacper Gordon, przez co goście wychodzili na prowadzenie. Dobry fragment zanotował też Maciej Bender, a po 30 minutach było ostatecznie 63:65. W czwartej kwarcie goście mieli już osiem punktów przewagi po trójce Gordona. Zespół trenera Marosa Kovacika zareagował na to serią 10:0 i po rzutach Bena Shungu znowu był lepszy! Końcówka była bardzo zacięta, ale kluczowa trójka znowu należała do Shungu. Ostatecznie Miasto Szkła zwyciężyło 88:87.

Ben Shungu był najlepszym zawodnikiem gospodarzy - zdobył 26 punktów, 5 asyst i 4 zbiórki. Jaiden Delaire zanotował dla gości 20 punktów i 6 zbiórek.

Miasto Szkła Krosno - Tauron GTK Gliwice 88:87 (22:21, 24:16, 17:28, 25:22).

Punkty:

Miasto Szkła Krosno: Benjamin Shungu 26, Ivica Radić 15, Leemet Bockler 12, Michał Jankowski 11, Jairus Hamilton 9, Charles Jackson III 6, Jan Wójcik 4, Hubert Łałak 2, Michał Chrabota 2, Marcus Shaver Jr 1, Jan Góreńczyk 0.

Tauron GTK Gliwice: Jaiden Delaire 20, Ivan Almeida 17, Kacper Gordon 14, Maciej Bender 10, Kaelin Jackson 8, Kuba Piśla 8, Michael Oguine 7, Wesley Gordon 2, Aleksander Busz 1, Jarred Godfrey 0.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PLK.pl