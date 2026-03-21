Kamil Majchrzak poznał kolejnego rywala w Miami! Już raz w tym roku z nim wygrał

Już wiemy, z kim Kamil Majchrzak zmierzy się w trzeciej rundzie tegorocznej edycji turnieju ATP w Miami. Jego rywalem będzie Quentin Halys.

fot. AFP
Z kim zagra Kamil Majchrzak w Miami?

Majchrzak w sobotę stanął naprzeciwko Learnera Tiena. Chociaż Amerykanin był zdecydowanym faworytem tego pojedynku, to Polak był w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciu z 21. tenisistą rankingu ATP. Majchrzak triumfował po trzech wyrównanych setach 6:2, 4:6, 6:2. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka zmiana na Wimbledonie. Zawodnicy od dawna na to czekali

 

W tym samym czasie rozgrywany był mecz Alejandro Davidovich Fokina - Quentin Halys. O wyniku pierwszego seta musiał zadecydować tie-break, w którym lepszy okazał się Francuz. Halys utrzymał dobrą formę i zwyciężył także w drugiej partii, tym samym zapewniając sobie awans do kolejnej rundy zmagań w Miami.

 

To właśnie francuski tenisista będzie oponentem Majchrzaka w trzeciej rundzie. Warto przypomnieć, że Halys i Polak już raz mierzyli się ze sobą i to w dodatku w 2026 roku. Stanęli naprzeciwko siebie podczas drugiej rundy kwalifikacji do turnieju w Brisbane. Wtedy lepszy okazał się Majchrzak.

 

Transmisje meczów turnieju ATP w Miami na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Luciano Darderi - Martin Landaluce. Skrót meczu

