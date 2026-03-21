Kolejne medale HMŚ rozdane
Włoszka Nadia Battocletti i Brytyjczyk Josh Kerr zdobyli złote medale lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu w biegach na 3000 m. W tej konkurencji Polacy nie startowali.
Hull, Battocletti i Mackayz flagami po zawodach
Włoszka Battocletti wygrała czasem 8.57,64. Druga była Amerykanka Emily Mackay - 8.58,12, a trzecia Australijka Jessica Hull - 8.58,18.
ZOBACZ TAKŻE: Rekord świata podczas HMŚ! Co za występ
W rywalizacji mężczyzn Kerr uzyskał wynik 7.35,56. Srebro dla Amerykanina Cole Hockera - 7.35,70, a brąz dla Francuza Yanna Schruba - 7.35,71.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kosmiczna Pia Skrzyszowska! Znakomity bieg Polki