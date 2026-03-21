Legia z Rakowem bez Marka Papszuna?! Możliwy czarny scenariusz

Papszun stał się bohaterem spektakularnego transferu na linii Raków - Legia pod koniec ubiegłego roku. W trakcie rozgrywek postanowił opuścić szeregi wicemistrza Polski zostawiając go na drugim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy oraz z awansem do 1/8 finału Ligi Konferencji oraz ćwierćfinału Pucharu Polski. W zamian wybrał broniącą się przed spadkiem drużynę ze stolicy.

Legia pod jego wodzą nadal znajduje się w strefie degradacji, ale notuje wyraźny progres. Po porażce na inaugurację z Koroną Kielce, w pięciu kolejnych meczach zdobyła dziewięć punktów i jest niepokonana. W niedzielę zmierzy się z podrażnionym Rakowem, który w tygodniu odpadł z Ligi Konferencji, a wcześniej przegrał na krajowym podwórku z Górnikiem Zabrze. Częstochowianie pozostają jednak w grze o mistrzostwo, ponieważ do liderującej Jagiellonii Białystok tracą tylko cztery punkty.

Smaczku tej rywalizacji dodaje postać Papszuna pod którego wodzą Raków stał się czołowym zespołem w kraju i w ostatnich latach bił się o najwyższe cele, najczęściej właśnie z Legią. Teraz jest po drugiej stronie barykady i pierwszy raz zmierzy się przeciwko "Medalikom". Niestety, istnieją obawy, że 51-letniego szkoleniowca zabraknie w niedzielę na ławce "Wojskowych", a powodem tego jest infekcja, o czym poinformował już klub z Warszawy.

Papszun był nieobecny na treningach zespołu w tym tygodniu, a także nie odbyła się standardowa, przedmeczowa konferencja prasowa z jego udziałem. To oznacza, że ze zdrowiem doświadczonego trenera nie jest najlepiej i najprawdopodobniej dopiero przed samym spotkaniem zapadnie decyzja dotycząca jego udziału. Jego ewentualna absencja byłaby dużym ciosem dla Legii.

Polsat Sport