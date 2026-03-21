ŁKS bez szans w starciu z Developresem! Efektowny finisz rundy zasadniczej

Developres przystąpił do tego meczu po niedawnej batalii w Lidze Mistrzyń z renomowanym Eczacibasi. Po dwóch przegranych setach było jasne, że awans do półfinału wywalczy turecki gigant, ale ambitna ekipa ze stolicy Podkarpacia nie odpuściła i ostatecznie wygrała na pocieszenie 3:2.

To z pewnością poprawiło morale zespołu przed hitem z ŁKS-em. Tym bardziej, że Developres już przed tym meczem miał zapewnione pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej, mimo że w poprzedniej kolejce nieoczekiwanie przegrał na wyjeździe ze Stalą Mielec 1:3. Z kolei ŁKS był już pewny piątej pozycji przed fazą play-off.

Obie drużyny mogły zagrać zatem bez presji, co zwiastowało duże emocje i wysoki poziom. Kibice byli jednak świadkami jednostronnego widowiska, o czym świadczy pierwszy set wygrany przez Developres różnicą aż dziewięciu punktów. W drugiej partii Łodzianki zagrały dużo lepiej, ale i tak uległy 23:25. W trzeciej odsłonie znowu nasiliła się wyraźna przewaga Rzeszowianek, co pozwoliło im sięgnąć po triumf 25:20 i 3:0 w całym meczu.

Mistrzynie Polski kończą zatem rundę zasadniczą na pierwszym miejscu z wynikiem 61 punktów oraz bilansem 20 zwycięstw i tylko dwóch porażek. W ćwierćfinale play-off zmierzą się z Metalkas Pałacem Bydgoszcz. Z kolei ŁKS uplasował się na piątej lokacie z 35 "oczkami" i bilansem 13 zwycięstw i dziewięciu porażek. Ekipa z centralnej Polski zmierzy się w play-off z BKS-em BOSTIK Bielsko-Biała.

MVP spotkania została wybrana Swietłana Dorsman.

Developres Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:16, 25:23, 25:20)

DevelopRes Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Swietłana Dorsman, Taylor Bannister, Laura Jansen, Nathalie Lemmens – Magda Kubas (libero) - Aleksandra Szczygłowska (libero), Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka, Laura Heyrman, Nelly Adamczewska

ŁKS Commercecon Łódź: Angelika Gajer, Daria Szczyrba, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Regiane Bidias, Anna Obiała - Anna Pawłowska (libero) - Mariana Brambilla, Anastazja Hryszczuk, Wiktoria Kowalczyk, Thana Fayad

Polsat Sport