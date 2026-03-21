Gdzie obejrzeć Magazyn Sportów Zimowych?

Jakub Żelepień

Sportowa zima powoli dobiega końca. W przedostatnim "Magazynie Sportów Zimowych" podsumujemy wyśmienity sezon w wykonaniu naszych łyżwiarzy szybkich, którzy na obu torach wywalczyli 32 medale ZIO, MŚ, ME, Pucharu Świata i World Touru. Zapowiemy także nadciągające mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym w Pradze oraz mistrzostwa świata w curlingu w Salt Lake City z historycznym udziałem męskiej reprezentacji Polski.


Gośćmi Aleksandry Szutenberg będą prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego - Rafał Tataruch, były prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego i ekspert Polsatu Sport - Jacek Tascher oraz dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa.


W programie połączymy się również z reprezentantem Polski w curlingu - Bartoszem Łobazą, Grzegorz Michalewski opowie o MP w short tracku w Gdańsku, a Kinga Sylwestrzak przedstawi informacje ze wszystkich zimowych aren na czele z lotami narciarskimi w Vikersund.


Magazyn Sportów Zimowych w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny na naszym kanale YouTube.

