Mamy medal mistrzostw świata! Polska sztafeta na podium

Belgowie Jonathan Sacoor, Ilana Hanssens, Julien Watrin i Helena Ponette triumfowali czasem 3.15,60. Drugie miejsce wynikiem 3.16,96 zajęli Hiszpanie. Polacy osiągnęli rezultat 3.17,44. Czwarte miejsce zajęli Holendrzy, a piąte - Amerykanie.

To pierwszy medal dla reprezentacji Polski podczas czempionatu w Toruniu, który potrwa do niedzieli.