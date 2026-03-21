Niespodzianka w Miami! Gwiazda wyeliminowana już w drugiej rundzie

Naomi Osaka odpadła w drugiej rundzie tegorocznej edycji turnieju WTA w Miami. Lepsza od byłej liderki rankingu WTA okazała się Talia Gibson, która plasuje się na 68. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek.

Osaka była zdecydowaną faworytką tego pojedynku. Przypomnijmy, że Japonka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski, jest obecnie 15. rakietą świata. Zatem różnica między obiema zawodniczkami, jeżeli chodzi o ranking WTA, jest dość spora. 

 

Pierwszy set był wyrównany. Tenisistki konsekwentnie broniły swoich serwisów aż do 11. gema. To właśnie wtedy Australijka przełamała oponentkę. Jak się okazało, wypracowana w ten sposób przewaga wystarczyła, by zapewnić Gibson triumf w premierowej partii (7:5).

 

Kolejna odsłona tego pojedynku również nie potoczyła się po myśli Osaki. Japonka już na starcie przegrała gema przy własnym serwisie. Była liderka rankingu WTA nie była w stanie odłamać przeciwniczki, przez co przegrała drugiego seta 4:6, tym samym żegnając się z tegoroczną edycją rywalizacji w Miami.

 

Oponentką Gibson w trzeciej rundzie będzie Iva Jovic, która wcześniej wyeliminowała z turnieju Paulę Badosę.

 

Naomi Okaka - Talia Gibson 5:7, 4:6

AA, Polsat Sport
NAOMI OSAKATALIA GIBSONTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W MIAMI
