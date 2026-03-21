Nieudany występ Polaków w Vikersund. Mistrz olimpijski ze zwycięstwem

Embacher, trzykrotny mistrz świata juniorów i złoty medalista olimpijski w konkursie duetów, stał już kilka razy w tym sezonie na podium PŚ, a w sobotę wygrał pewnie po skokach na odległość 232 i 225 m. Drugi był Japończyk Tomofumi Naito, a trzeci Norweg Johann Andre Forfang. Zdobywca Kryształowej Kuli Słoweniec Domen Prevc zajął piąte miejsce.

Polacy spisali się słabo. Do drugiej serii nie awansowali i nie zdobyli punktów 35. Paweł Wąsek, 36. Maciej Kot oraz 37. Piotr Żyła.

Piątkowych kwalifikacji nie przeszli kończący karierę Kamil Stoch oraz startujący po raz pierwszy na skoczni mamuciej trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak.

KP, PAP