Piąte z rzędu zwycięstwo Knicks. Sochan nie zagrał

Karl-Anthony Towns był liderem zespołu z Nowego Jorku - zdobył 26 punktów i zanotował 15 zbiórek. Jalen Brunson dodał 17 punktów, a OG Anunoby 16.

ZOBACZ TAKŻE: Trefl pokonany! Pewne zwycięstwo MKS-u

Knicks w pierwszej połowie przegrywali 13 punktami, a w czwartej kwarcie roztrwonili 14-punktową przewagę. Towns i Brunson zapewnili jednak swojemu zespołowi minimalne prowadzenie na nieco ponad minutę przed końcem meczu. W odniesieniu zwycięstwa pomógł im też izraelski rozgrywający rywali Ben Saraf, który spudłował ostatni rzut tuż przed końcową syreną.

W barwach Nets najlepiej spisał się Josh Minott, który zdobył 22 punkty.

Knicks z bilansem 46-25 zajmują trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Koszykarze Brooklyn Nets, którzy doznali szóstej porażki z rzędu, mają bilans 17-53 i są na 13. pozycji.

Na 11. zakończyła się zwycięska seria Atlanta Hawks. W piątek przegrali na wyjeździe z Houston Rockets 95:117. Liderem gospodarzy był Kevin Durant, który swoje 25 punktów zdobył w trzech kwartach. Jabari Smith Jr. dołożył 23 punkty.

Po stronie Hawks Nickeil Alexander-Walker zanotował 21 punktów.

Rockets odnieśli 42. zwycięstwo w sezonie. Mają na koncie też 27 porażek. W tabeli Konferencji Zachodniej zajmują czwarte miejsce. Zespół z Atlanty ma bilans 38-32 i jest ósmy na Wschodzie.

PAP