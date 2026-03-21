PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo online

Cracovia przeżywa fatalny okres. Po inauguracyjnym rundę wiosenną zwycięstwie z Bruk-Bet Termaliką nie zanotowała zwycięstwa. Remis z Lechią czy Jagiellonią nie był jeszcze powodem do niepokoju, natomiast ostatnio zespół poniósł trzy porażki z rzędu. Gdyby tego było mało, z posady chciał zrezygnować trener Luka Elsner, natomiast władze klubu przekonały go do zmiany decyzji.

GKS Katowice radził sobie ostatnio wręcz doskonale. Nie licząc wtorkowej wyjazdowej porażki z Jagiellonią, wygrał cztery mecze z rzędu, w tym w ćwierćfinale Pucharu Polski z Widzewem Łódź. Liderem zespołu jest oczywiście Bartosz Nowak, który w tym sezonie w lidze zdobył już siedem bramek i zanotował 10 asyst.

Początek o godzinie 14:45.