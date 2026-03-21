Piłkarze Wisły Płock po przełamaniu w poprzedniej kolejce, w sobotę zagrają z Jagiellonią. - W rundzie wiosennej długo utrzymywaliśmy się przy piłce, próbowaliśmy różnych wariantów, a na koniec schodziliśmy z boiska ze spuszczonymi głowami. Chcemy to zmienić – powiedział obrońca Wisły Marcin Kamiński.



Po pięciu z rzędu przegranych pojedynkach "Nafciarze" w poprzedniej kolejce wygrali 2:1 z Cracovią, awansowali na szóste miejsce w tabeli i nie ukrywają, że chcą iść za ciosem. Wyjazd do Białegostoku, do wicelidera tabeli, będzie kolejnym trudnym sprawdzianem dla płockich piłkarzy.



- Wszyscy wiemy, że Jagiellonia to jest jeden z najsilniejszych i najniebezpieczniejszych przeciwników. Jest to zespół trudny do rozszyfrowania, który potrafi rotować na boisku, ma indywidualności w składzie i ogromną jakość w ofensywie z Jesusem Imazem i Afimico Pululu – ocenił Kamiński.



