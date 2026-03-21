PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo online

Lechia Gdańsk wraca do rywalizacji po porażce z GKS-em Katowice. Sprawiło to, że szybko zespół znalazł się tuż nad strefą spadkową. - Cały czas widzimy, że jedno zwycięstwo może wywindować drużynę o pięć lokat. Zatem nie można jedynie spoglądać w tabelę i kalkulować, tylko trzeba głównie patrzeć na siebie. Nieustannie powtarzam to zawodnikom - przekazał PAP trener Lechii John Carver.

ZOBACZ TAKŻE: Pietuszewski wreszcie zabrał głos po powołaniu! Oto, co powiedział

Rywalem gdańskiego klubu będzie właśnie Pogoń, która w pięciu ostatnich spotkaniach wygrała aż cztery razy. - Pogoń to duży klub i duży zespół. Zdajemy sobie sprawę, także ze względu na jego ostatnie rezultaty, że czeka nas bardzo ciężki mecz. Uwielbiamy atakować i, podobnie jak Pogoń, tworzymy wiele szans - tłumaczył Carver.

HP, PAP